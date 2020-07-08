Совфед предложил запретить госзакупки импортных товаров при реализации нацпроектов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации РФ предлагает в рамках программы диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ввести запрет на госзакупку импортных товаров при реализации национальных проектов. Такое предложение СФ РФ в ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова по вопросу поддержки отраслей промышленности РФ озвучил сенатор Виктор Бондарев.

"Предлагаем ввести запрет на госзакупку импортных товаров при реализации нацпроектов", - сказал Бондарев, представляя предложения Совета Федерации по формированию программы диверсификации производства предприятий.

Также предложения СФ РФ предполагают доведение до предприятий ОПК конкретных "заданий" на производство продукции гражданского назначения, принятие мер по поддержке экспорта высокотехнологичной "гражданской" продукции. В их числе обнуление экспортных таможенных пошлин, введение дополнительных пошлин на импорт аналогичной продукции зарубежного производства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг и комитет Совета Федерации по обороне занимаются подготовкой аналитической программы по диверсификации ОПК. Ее разработка должна завершиться осенью этого года.

"В программе будут обобщены все меры поддержки проектов конверсии. Четко сформулированы подходы к их реализации и определены гражданские сегменты экономики, где продукция оборонки будет наиболее востребована", - говорил ранее Мантуров.

"Как показывает анализ, по ряду направлений диверсификации продуктового портфеля и рынков сбыта продукции потенциал предприятий "оборонки" остается нереализованным в достаточной мере", - в свою очередь говорил вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании коллегии военно-промышленной комиссии РФ, посвященной диверсификации ОПК.

По его словам, в первой половине 2020 года (данные Федерального казначейства о доле отечественной продукции в цене заключенных контрактов в рамках национальных проектов) доля российской продукции в госзакупках по нацпроектам составила только 22%, или 169 млрд рублей, из которых на технику и оборудование отечественного производства пришлось лишь 42,6 млрд рублей.

Как сообщалось, тема импортозамещения при реализации нацпроектов начала прорабатываться с апреля 2019 года. Тогда Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС было поручено подготовить предложения по предоставлению преференций конкурентоспособной российской технике в рамках госзакупок и закупок госкомпаний по нацпроектам. Результатом этой работы стала, в частности, систематизация и консолидация запретительной нормативной базы в сфере госзакупок.

Соответствующим правительственным постановлением введен запрет на закупку госзаказчиками отдельных видов импортной промышленной продукции (не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС), включенной в соответствующий перечень, в котором указано 125 наименований товаров.

В постановлении также указаны случаи, в которых не действует запрет на закупку импортной промышленной продукции. К их числу отнесены отсутствие производства соответствующего товара на территории РФ, закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей, закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ (ограничение, среди прочего, будет действовать на закупку одежды и обуви, автомобилей). Также запрет не распространяется на закупки МВД транспортных средств, которые производятся для "обеспечения безопасности объектов государственной охраны".

С принятием этого постановления свою силу утратили более 10 других правительственных постановлений, которые в ранее время регламентировали запреты на закупку госзаказчиками импортных товаров, работ, услуг. Речь идет, например, о постановлениях об установлении запретов на закупку отдельных видов товаров машиностроения, товаров легкой промышленности, отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности и других.