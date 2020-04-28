ЦБ РФ рекомендовал банкам ограничить выплату бонусов и дивидендов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банки должны ответственно отнестись к сохранению уровня своего капитала и ограничить для этого выплату бонусов и дивидендов, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы также не ожидаем возникновения значительного дефицита капитала, потому что к этой ситуации банковский сектор подошел с запасом капитала, но он также неравномерно распределен по системе и не до конца понятна глубина стресса. Поэтому банки должны более ответственно отнестись к ситуации и ограничить, а мы это рекомендовали, выплаты бонусов и дивидендов, чтобы поддержать свою подушку безопасности и использовать ее именно для того, чтобы облегчить ситуацию для заемщиков и для выдачи новых кредитов", - сказала она в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.