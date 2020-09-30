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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Эпидемиолог заявила, что COVID-19 не стал менее опасным для человека

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Коронавирус не стал менее опасным для человека, несмотря на то, что о нем стало больше известно, разработаны алгоритмы его лечения, сообщила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"На сегодня утверждать, что вирус стал менее опасным, нельзя. И важно не забывать, что инфекцию легче предупредить, чем лечить", - сказала Пшеничная в среду. Так она ответила на вопрос, значит ли малая мутация вируса, о которой говорят эксперты, что он и не ослабевает, то есть не становится менее опасным.

Вместе с тем сейчас лечение коронавируса стало более эффективным по сравнению с весенней ситуацией. "В настоящее время как в РФ, так и во всем мире отработаны алгоритмы этиотропной и патогенетической терапии в зависимости от тяжести заболевания. Тем не менее поиск новых, более эффективных средств лечения продолжается и сегодня", - сказала она.

По словам Пешеничной, сейчас необходимо уделять основное внимание неспецифическим мерам профилактики - соблюдать масочный режим, гигиену рук и дистанцию, стараться не переохлаждаться. "Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", - добавила она.

По данным на 30 сентября, в РФ выявлено 8 481 новый случай коронавируса, всего за весь период циркулирования инфекции зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Наиболее высокие темпы прироста случаев наблюдаются в Москве. В российской столице, начиная с 28 сентября по 28 октября, введен ряд ограничений, которые касаются людей старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома.

Школы столицы с 5 октября уйдут на двухнедельные каникулы.

Хроника 09 января – 30 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Наталья Пшеничная Роспотребнадзор Коронавирус

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