Адвокат Дмитриева счел незаконным показ фотографий его дочери по ТВ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Показ в эфире федерального телеканала фотографий несовершеннолетней приемной дочери лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева из материалов дела является правонарушением, считает адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"Это, я считаю, правонарушение. Как они из материалов дела ушли - это вопрос", - сказал Ануфриев "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что задача стороны защиты дочери Дмитриева - расследовать, почему фото ребенка были обнародованы.

"По сути, это распространение (порнографии). Если они считают, что это порнографическая продукция, как они говорят, тогда это получается распространение, и телеканал совершил преступление. Такое же, в чем сейчас обвиняют Юрия Алексеевича по новой, в третий раз. Мы будем советоваться с Юрием Алексеевичем", - подчеркнул адвокат.

В настоящее время страница в интернете, на которой был опубликован сюжет со снимками девочки, заблокирована.

Накануне детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщал "Интерфаксу", что федеральный телеканал, показавший фото приемной дочери историка Дмитриева, нарушил ее права.

Сараев уточнил агентству, что аппарат детского омбудсмена в четверг подаст в Роскомнадзор обращение с требованием провести проверку по ст. 4 ФЗ о СМИ (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации).

Сюжет, в котором были показаны фотографии приемной дочери Дмитриева и которые ранее легли в основу уголовного дела о сексуальном насилии в отношении историка, вышел в эфир одного из федеральных телеканалов 26 сентября.

Как сообщалось, 29 сентября Верховный суд Карелии изменил приговор лидеру регионального отделения "Мемориала", историку Дмитриеву, увеличив срок наказания с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Речь идет о приемной дочери историка. Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья, - суд отправил на пересмотр.

Как заявлял "Интерфаксу" адвокат Дмитриева, приговор будет обжалован. Ранее сообщалось, что 28 сентября 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В суде заявили, что общественность не вправе просить перенести дело в другой регион.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Дмитриев вины не признает. Его судили дважды.