Защита историка Дмитриева обжалует приговор ВС Карелии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Защита главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева обжалует в кассационной инстанции решение Верховного суда Карелии, который приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев.

Он обжалует приговор, как только получит его текст, который будет готов примерно через пять дней.

"Мы встретимся с Юрием Алексеевичем в СИЗО и будем обжаловать. Такого решения быть не должно, я думаю, что его и не будет", - сказал адвокат.

Встретиться с Дмитриевым он рассчитывает после 8 октября.

Также, по мнению Ануфриева, суд поступил неправомерно, поспешно назначив Дмитриеву защитника во время его отсутствия.

"Черкасов (адвокат по назначению Артем Черкасов из Петрозаводска. - ИФ.) был обязан прийти и представлять (интересы обвиняемого). Другой вопрос, что суд не имел права ставить его в такие условия. Не предоставил ему хотя бы недели две на изучение этого дела. Поэтому здесь адвокат ни при чем, здесь жалобу подавать не на кого. Я считаю, что он выполнил свой долг так, как его регулирует Федеральная палата адвокатов России", - отметил Ануфриев.

По словам адвоката, Черкасов заявлял ходатайство, чтобы ему дали время для ознакомления с делом, но суд отказал.

Верховный суд Карелии 29 сентября приговорил Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья, - суд отправил на пересмотр.

Дело рассматривалось в отсутствии Ануфриева, который был вынужден изолироваться из-за коронавируса. Суд предоставил Дмитриеву адвоката по назначению, хотя историк от него отказывался и просил отложить процесс.

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над девочкой, но приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По остальным статьям суд историка оправдал.

Дмитриева судили уже второй раз, обвинение в сексуальном насилии добавилось на втором круге. Он все обвинения отрицает.