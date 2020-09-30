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Омбудсмен увидел нарушение прав дочери Дмитриева в показе ее фото по ТВ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев усмотрел нарушение прав приемной дочери историка Юрия Дмитриева в том, что за несколько дней до приговора ее отцу государственный телеканал показал в эфире ее фотографии, которые стали поводом для преследования отца.

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В аппарате омбудсмена в связи с этим готовится жалоба в Роскомнадзор. Сараев попросит ведомство удалить все интернет-публикации по теме, чтобы не осталось появившегося "негативного цифрового следа".

"В данном случае я усматриваю нарушения прав ребенка в том, что еще раз ребенка подвергли психотравмирующей ситуации, создали угрозу травли. И репосты, которые пошли вслед за этим, это стали комментировать, обсуждать, создали еще один виток ненужного, опасного внимания к девочке, которая и так стала жертвой, - сообщил он "Интерфаксу". - То, что вышло (в эфир - ИФ), это уже вышло, сейчас главная задача минимизировать последствия, а именно удалить все публикации, которые были связаны с этими фотографиями".

Сюжет, в котором показали фотографии девочки, показали в программе "Вести. Дежурная часть" 26 сентября.

Уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева возбудили в конце 2016 года после того, как при обыске у него на компьютере нашли фотографии приемной дочери без одежды. Он объяснил, что у девочки слабое здоровье, и он по серии снимков отслеживал ее состояние. Его обвинили в изготовлении детской порнографии. Эти фото и попали в телеэфир.

Петрозаводский городской суд дважды оправдывал его по этой статье.

29 сентября Верховный суд Карелии при рассмотрении апелляции на приговор городского суда приговорил Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья, - суд отправил на пересмотр.

Сараев сказал, что считает ужесточение приговора Дмитриеву справедливым.

"То, что Петрозаводский городской суд признал, что Дмитриев виновен и при этом дал наказание сроком ниже нижнего, меньше меньшего, - это создавало очень опасный прецедент в России, когда за тяжелое преступление против половой неприкосновенности ребенка преступник получает практически ничтожное наказание. Поэтому, с точки зрения защиты детей, детей России, приговор справедливый", - сказал омбудсмен.

Юрий Дмитриев Петрозаводский суд Верховный суд Карелии ВГТРК Геннадий Сараев Мемориал Роскомнадзор

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