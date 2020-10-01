Посольство Франции потребовало немедленно освободить Юрия Дмитриева

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Во Франции обеспокоены приговором историку, главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, тем более, что с начала содержания под стражей его здоровье резко ухудшилось, сообщило французское посольство в Москве

"Наряду со своими партнерами по Европейскому союзу Франция призывает к немедленному освобождению Юрия Дмитриева", - заявила дипмиссия.

В посольстве отметили, что осужденный - историк и правозащитник, известный исследованием массовых захоронений сталинского периода.

"Как подчеркнул министр Европы и иностранных дел в своем выступлении в Карловом университете в Праге 6 декабря 2019 года, там, где академическая свобода находится под угрозой, в опасности оказываются демократия и мир. Вот почему исследователи должны иметь возможность работать свободно", - говорится в заявлении дипломатов.

Они пообещали, что в Париже продолжат внимательно следить за положением Юрия Дмитриева.

В Европейской внешнеполитической службе ранее заявили, что расценивают пересмотр судебного приговора Дмитриеву как политически мотивированный. ЕС и посольство США в Москве потребовали освободить историка.

Дмитриев был впервые арестован в декабре 2016 года по обвинению в изготовлении детской порнографии - снимков его приемной дочери. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд его оправдал по этому обвинению и освободил. В конце июня 2018 года его снова арестовали после того, как его дело пустили на новый круг и добавили обвинение в сексуальном насилии в отношении девочки. Сообщалось, что его здоровье ухудшилось к весне 2020 года, защита просила освободить его из СИЗО в условиях пандемии коронавируса.

22 июля Петрозаводский суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии за сексуальное насилие, определив срок с учетом смягчающих обстоятельств, и оправдал по другим обвинениям. 29 сентября Верховный суд Карелии приговорил историка к 13 годам колонии строгого режима по статье о насилии и вернул на пересмотр обвинение по двум другим статьям.