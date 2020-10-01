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Главный редактор KozaPress сообщила об обысках у нее дома

Москва. 1 октября. INTERFАX.RU - Утром 1 октября прошел обыск дома у главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной. Она сообщила об этом в фейсбуке.

По ее словам, к ней домой в 6 утра пришли 12 человек, в том числе сотрудники СКР, МВД, СОБРа и понятые, у оперативников были бензорез и фомка. У нее искали документы "Открытой России", ничего не нашли, но забрали все электронные носители информации, в том числе телефоны ее дочери и мужа.

В этот же день нижегородское отделение "Яблока" заявило, что прошли обыски у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. По данным партии, "обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК)", возбужденного против одного из жителей города. У двух активистов изъяты компьютеры и телефоны.

Садомовский написал в твиттере, что у него изъяли шесть ноутбуков, три флэшки и смартфон. По его словам, обыск проходит в рамках дела, возбужденного по статье 284.1 УК в отношении нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича.

Нижегородский штаб Алексея Навального сообщил, что с обысками приходили к координатору штаба Роману Трегубову, а затем его увезли на допрос в СК по делу о нежелательной организации.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Алексей Навальный Нижний Новгород Открытая Россия Михаил Иосилевич Роман Трегубов Яблоко Kozapress Ирина Славина

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