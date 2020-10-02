Венедиктов попросил генпрокурора проверить доведение Славиной до самоубийства

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов просит генерального прокурора провести проверку в связи с суицидом главного редактора нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной и рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства.

"Прошу вас, как главу высшего надзорного органа, провести прокурорскую проверку по факту доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) Мурахтаевой (Славиной) Ирины Вячеславовны, главного редактора нижегородского издания "Koza.Press", - говорится в обращении Венедиктова на имя генерального прокурора Игоря Краснова, опубликованном на сайте "Эхо Москвы" в пятницу.

В обращении сказано, что поводом для проведения проверки является предсмертная записка, оставленная журналисткой на личной странице в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". "В связи с данными обстоятельствами прошу рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства - ИФ)", - говорится в обращении.

В разговоре с "Интерфаксом" Венедиктов сообщил, что завтра утром письмо будет подписано и направлено в канцелярию Генерального прокурора РФ.

"Для того, чтобы защитить Российскую Федерацию или выяснить, в чем виновата Российская Федерация, нужно расследование. Поскольку Следственный комитет там внутри (системы правоохранительных органов), я прошу высший надзорный орган, который надзирает за действиями Следственного комитета, осуществить эту проверку. Конечно, именно предсмертная записка является мотивом для начала проверки", - сказал Венедиктов.

Главный редактор сайта Ирина Славина (Мурахтарова) в пятницу покончила с собой у здания нижегородской полиции. Следственное управление СКР по региону организовало доследственную проверку.

Накануне своей гибели Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске.

Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров обыск у Славиной был проведен по делу, связанному с организацией, к которой журналистка не имела никакого отношения. Трагическую гибель главного редактора нижегородского издания нужно расследовать в рамках уголовного дела, считает Пивоваров.

В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у нее обыска.