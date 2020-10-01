Обыски прошли у представителя "Яблока" в Нижнем Новгороде

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нижегородское региональное отделение партии "Яблоко" заявляет об обысках по месту жительства представителя партии и трех гражданских активистов.

"Силовики в Нижнем Новгороде пришли с обысками к зампреду Нижегородского Яблока Алексею Садомовскому и к гражданским активистам Юрию Шапошникову, Дмитрию Силивончику и Михаилу Бородину", - говорится в сообщении.

По данным регионального отделения партии, "обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК)", возбужденного против одного из жителей города. У двух активистов изъяли компьютеры и телефоны.