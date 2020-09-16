Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Житель Красноярска стал подследственным из-за осквернения георгиевской ленточки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В отношении 44-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело об осквернении символа воинской славы России - георгиевской ленточки, сообщили в СК.

По версии следствия, он 22 февраля 2019 года разместил на своей странице в соцсети в открытом доступе изображение российского флага, а на нем изображение нацистской символики, сложенной из георгиевской ленточки. Также там были "надписи негативного характера" в адрес этой ленты.

Уголовное дело в его отношении расследуется по ч. 3 ст. 354.1 (осквернение символа воинской славы России, совершенное публично). Статья 354.1. УК вводит ответственность за реабилитацию нацизма.

Следствие выясняет все обстоятельства совершения преступления.

СКР Красноярск

Новости

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин заявил, что экономика РФ в конце 2021 г. перейдет к устойчивому росту

Дума приняла закон, который упрощает выдачу Белоруссии госкредита

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян
Пандемия коронавируса

РФПИ договорился о клинических исследованиях COVID-вакцины в Индии

Во ФСИН подтвердили смерть Тесака

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');