Житель Красноярска стал подследственным из-за осквернения георгиевской ленточки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В отношении 44-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело об осквернении символа воинской славы России - георгиевской ленточки, сообщили в СК.

По версии следствия, он 22 февраля 2019 года разместил на своей странице в соцсети в открытом доступе изображение российского флага, а на нем изображение нацистской символики, сложенной из георгиевской ленточки. Также там были "надписи негативного характера" в адрес этой ленты.

Уголовное дело в его отношении расследуется по ч. 3 ст. 354.1 (осквернение символа воинской славы России, совершенное публично). Статья 354.1. УК вводит ответственность за реабилитацию нацизма.

Следствие выясняет все обстоятельства совершения преступления.