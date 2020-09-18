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Штраф за портрет Гитлера для "Бессмертного полка" составил 120 000 рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ульяновский областной суд оштрафовал 23-летнего мужчину за отправку заявки с фотографией Адольфа Гитлера для участия в акции "Бессмертный полк онлайн", сообщила Генпрокуратура.

Он признан виновным в покушении на реабилитацию нацизма (ч.3 ст.30, ч.1 ст.354.1 УК). Штраф он сможет выплатить с рассрочкой в 12 месяцев.

Размещение портрета Гитлера для публичной демонстрации в одном ряду с советскими ветеранами в Генпрокуратуре назвали публичным одобрением участия руководителей Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

1 сентября Пермский краевой суд назначил 200 часов обязательных работ еще одному участнику акции, который заявился с портретом генерала Власова.

По фактам аналогичных заявок в 2020 году было возбуждено не менее восьми уголовных дел.

СССР Германия Пермь Пермский краевой суд ВОВ Андрей Власов Адольф Гитлер Бессмертный полк

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