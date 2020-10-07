Яровая подготовила новый пакет поправок

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов об усилении ответственности за реабилитацию нацизма. Документы есть в распоряжении "Интерфакса".

В одном из законопроектов речь идет об усилении "мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично".

Яровая предложила дополнить часть вторую статьи 354.1 "Реабилитация нацизма" УК положениями об уголовной ответственности за совершение указанных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Второй проект Яровой предлагает дополнить статью 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации" КоАП частью 4.1, предусмотрев ответственность для юридических лиц за "публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

6 октября инициативы Яровой получили положительные отзывы правительственной комиссии по законопроектной деятельности дала положительные отзывы, высказавшись в поддержку этих инициатив.