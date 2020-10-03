СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска покончившей с собой журналистки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) просит Генпрокуратуру РФ проверить обоснованность обыска у журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой у здания нижегородской полиции.

"Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе, по наличию в действиях силовиков составов по статьям 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Просим взять ход расследования на личный контроль генерального прокурора РФ И.В.Краснова", - говорится в заявлении двух комиссий СПЧ, опубликованных в субботу.

Также в СПЧ считают, что инцидент, приведший к смерти Славиной, должен быть расследован Следственным комитетом РФ.

"На фоне участившегося нарушения профессиональных прав и преследования журналистов и гражданских активистов случай самоубийства Ирины Славиной выглядит крайней, но по-своему закономерной формой протеста против тех, кто призван охранять закон, но целенаправленно нарушает его по отношению к журналистам", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что "Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов".

Данное заявление составлено постоянной комиссией СПЧ по свободе информации и правам журналистов и постоянной комиссией СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности.

Также к заявлению присоединились члены Совета Константин Михайлов, Игорь Каляпин, Александр Сокуров, Наталия Евдокимова, Владимир Ряховский, Светлана Маковецкая, Лев Амбиндер, Татьяна Мерзлякова, Игорь Юргенс, Юрий Костанов.

Ранее и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала "тщательно разобраться в причинах" смерти журналистки.

При этом Москалькова на своей странице в фейсбуке заявила, что "в любом случае уход из жизни - это уход от борьбы за свои права".

"Трудно понять человека, который отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены", - пишет омбудсмен.

Главный редактор сайта Ирина Славина (Мурахтарова) в пятницу покончила с собой у здания нижегородской полиции. Следственное управление СКР по региону организовало доследственную проверку.

Накануне своей гибели Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске. Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, обыск у Славиной был проведен по делу, связанному с этой организацией, к которой журналистка не имела никакого отношения. В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у нее обыска.