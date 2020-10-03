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В РФ еще не рассматривали вопрос об общем переводе вузов на "удаленку"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Министерстве науки и высшего образования России пока не рассматривают вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ведомства.

"Университеты действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, в которых было рекомендовано студентов очно-заочной и заочной формы обучения переводить на дистанционный формат, также не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания", - уточнили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что Минобрнауки ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах в связи с распространением инфекции COVID-19.

Подчеркивается, что решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.

Вместе с тем, ряд московских вузов принял решение с 5 октября о частичном переводе процесса обучения на "удаленку".

В частности, решение об этом принято Московским архитектурным институтом, соответствующий приказ размещен на сайте вуза. По данным СМИ, такое же решение принято в Российском экономическом университете имени Плеханова.

В Высшей школе экономики действует частичный режим дистанционного обучения, следует из сообщения на сайте вуза.

В МГУ пока не ответили на вопросы "Интерфакса" о планах по переводу процесса обучения на дистанционный формат.

В сентябре в Минобрнауки сообщали, что российские вузы пока продолжат работать в штатном режиме.

В субботу оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России составил 9 859. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 204 502.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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