В России за сутки выявлено 9 859 случаев коронавируса

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Суточный COVID-прирост в РФ составил 9 859, сообщает оперштаб.

2 октября впервые с мая рост случаев COVID-19 в РФ превысил девять тысяч случаев. Общий рост заболеваемости был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило пять тысяч, но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября - в восемь тысяч случаев.

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 204 502 .

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах страны. Больше всего в Москве - 2884. Еще 358 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 259 - в Московской области, 219 - в Ростовской области, 199 - в Нижегородской области, 177 - в Воронежской области.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 174 человека, общее число жертв вируса достигло 21 251 .

Поправились и выписаны за весь период 975 859 пациентов, в том числе за последние сутки - 5 563.