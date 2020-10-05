В Кремле ждут от губернатора расследования гибели Славиной

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выполнит свое обещание и разберется в причинах самоубийства журналистки Ирины Славиной, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он выразил соболезнования родным погибшей.

Он также отметил, что в Кремле не знают деталей о причинах самоубийства Славиной и что случившееся не является вопросом Кремля.

Главный редактор местного интернет-издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой днем 2 октября у здания ГУ МВД по Нижегородской области. В фейсбуке она оставила предсмертный пост: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Днем ранее у нее дома прошел обыск.

В Следственном комитете заявили, что обыск не мог быть причиной самоубийства Славиной, поскольку она всего лишь свидетель по уголовному делу, и пообещали провести посмертную психиатрическую экспертизу.

Губернатор Никитин в инстаграме написал, что лично был знаком со Славиной и уважал ее. Он пообещал предпринять все усилия, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, "было на контроле на самом высоком уровне".