Пробы, взятые в Авачинском заливе на Камчатке, исследуют ведущие российские научные центры

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пробы воды и песка с Халактырского пляжа (Авачинский залив) на Камчатке, где выявлено загрязнение, исследуют российские научные центры, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Взятые пробы будут отправлены сегодня в ведущие российские центры токсикологии, химии и биологии с Камчатки. Кроме того, проводится обследование побережье Тихого океана", - говорится в сообщении.

На место выехали губернатор региона Владимир Солодов, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, специалисты Роспотребнадзора, Камчатской гидрометслужбы, МЧС России по Камчатскому краю.

По словам Яровой, для проведения более точных исследований необходимо провести забор проб в большом объеме.

"Речь идет о двух 25-литровых контейнерах, о заборе песка, водорослей и морских животных со дна - нам нужны ихтиологи. Сегодня я прилетаю в Москву, там будут проведены исследования ведущими российскими центрами токсикологии, химии и биологии", - цитирует пресс-служба Яровую.

Глава региона Солодов поручил краевому Минздраву провести диагностику пострадавших серферов, чтобы оценить их текущее состояние.

Кроме того, МЧС России проводит аэрофотосъемку, Росприроднадзор совместно с Роспотребнадзором берут все необходимые пробы воды в акваториях Тихого океана, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. А в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится процессуальная проверка.

Кроме того, сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.