Текст: Декларация глав России, Китая и США

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Декларация глав России, Китая и США была принята по итогам трехсторонней встречи, прошедшей на полях форума АТЭС в Шэньчжэне. Ниже следует полный текст документа.

"Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп провели встречу в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Главы государств России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего саммита. Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

1. Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.

2. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.

3. Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

4. Главы трёх государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия".