Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Жесткую посадку совершил вертолет Ми-2, данных о пострадавших нет, на поиски вылетело воздушное судно авиакомпании "Полярные авиалинии", сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

"Около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2", - сказал представитель авиакомпании.

Для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа вылетело воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".

Пока не сообщается, кому принадлежит совершивший жесткую посадку вертолет.