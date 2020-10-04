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Эвакуированы семь человек с совершившего жесткую посадку вертолета в Якутии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Обнаружен вертолет, в воскресенье совершивший жесткую посадку в Якутии, люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии", воздушное судно которой привлекалось к поискам.

"Примерно в 60 километрах, в лесном массиве визуально были обнаружены семь человек - шесть пассажиров и пилот Ми-2. Экипаж произвел посадку и эвакуировал их. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Для поиска людей был задействован Ми-8МТВ "Полярных авиалиний", вылетевший из аэропорта Среднеколымска со спасателями на борту.

Как сообщалось, около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежащий частному лицу.

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