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Камчатгидромет не обнаружил нефтепродуктов на Халактырском пляже Камчатки

Камчатгидромет не обнаружил нефтепродуктов на Халактырском пляже Камчатки
Серфинг на побережье Авачинского залива (архив)
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Камчатгидромета по итогам анализов последних проб отмечает отсутствие нефтепродуктов в воде на Халактырском пляже.

"4 октября мы повторно отбирали пробы на Халактырском пляже. Все показатели в пределах нормы, единственное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по фенолам, это лучше, чем было 29 сентября. Ситуация на Халактырском пляже улучшается", - сообщила руководитель Камчатского управления гидрометслужбы Вера Полякова в понедельник в прямом эфире в ситуационном центре в правительстве региона.

Она отметила, что по итогам проб нефтепродуктов не обнаружено, по фенолам превышение 1,4 ПДК.

По ее словам, пробы за 29 сентября на пляже показали превышение по нефтепродуктам в 4 раза и фенолов в 2,5 раза.

Полякова уточнила, что в понедельник специалисты Камчатгидромета проведут повторный забор проб на Халактырском пляже и в реках, впадающих в океан в районе пляжа.

Как сообщалось, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Люди жаловались на ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока. Первые результаты исследований ожидаются в понедельник.

Пока специалисты рассматривают три версии причин случившегося: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие водорослей, и версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.

Камчатка Халактырский пляж

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