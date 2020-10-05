В пробах воды с Камчатки не нашли превышения вредных веществ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что общие результаты анализов проб воды и погибших морских обитателей с тихоокеанского побережья Камчатки не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

"Общие анализы, которые были проведены, пока не дают превышения предельно допустимых концентраций веществ, которые обычно анализируются", - сказал Солодов в прямом эфире телеканала "Россия24". Он уточнил, что речь идет о нефтепродуктах, тяжелых металлах и радиоактивных веществах.

Губернатор отметил, что исследования проводят в трех независимых лабораториях: лаборатории института Академии наук, лаборатории токсикологии Роспотребнадзора в Москве, а также в лаборатории Роспотребнадзора во Владивостоке.

В то же время Солодов подчеркнул, что нельзя говорить о том, что экологическая ситуация на тихоокеанском побережье на Камчатке в порядке, потому что люди получили ожоги глаз при контакте с водой, а на берегу были обнаружены мертвые морские обитатели.

"Поэтому сейчас проводится сложный спектральный анализ. Результаты первые должны быть сегодня к вечеру по Москве", - сказал глава региона. Он пообещал, что результаты анализов сразу будут обнародованы.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Люди жаловались на ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах и морских звездах.

В лаборатории Москвы и Владивостока были отправлены пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков. Пока специалисты рассматривают три версии причин случившегося: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие токсичных микроводорослей, и версию, связанную с сейсмической активностью на полуострове.