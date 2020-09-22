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"Газпром нефть" предупредила о последствиях налоговых изменений для регионов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Предложенные Минфином налоговые изменения в долгосрочном периоде существенно повлияют не только нефтяную отрасль, но и на нефтесервис, и на производителей оборудования, и на региональные бюджеты, считают в "Газпром нефти". Такой комментарий дала пресс-служба компании.

"Проекты в нефтяной отрасли имеют длительный цикл реализации, поэтому при их планировании и оценке эффективности очень важен стабильный налоговый режим. Как конкретно повышение налоговой нагрузки отразится на объеме инвестиций компании, в текущем моменте оценить сложно, но можно предположить, что в долгосрочном периоде это влияние будет очевидным и существенным, затронет не только нефтяную промышленность, но и нефтесервисные компании и производителей оборудования, а также региональные бюджеты", - говорится в сообщении.

"Компания находится в диалоге с правительством в части обсуждения изменений налогового режима для нефтяной отрасли. Предложения находятся в стадии оценки, озвучивать их компания считает преждевременным", - добавили в пресс-службе.

Эксперимент со введением налога на дополнительный доход (НДД) в компании оценивают положительно, "поскольку он позволял развивать проекты со сложными запасами, разработка которых при других налоговых параметрах была бы в принципе нерентабельной".

"Газпром нефть" рассчитывает, что отрасль и правительство найдут компромисс, который будет приемлем и для бюджета, и для бизнеса.

Госдума уже приняла в первом чтении недавно внесенный в нее законопроект о налоговых изменениях для нефтяной отрасли. Пакет поправок, в частности, вносит изменение в механизм взимания налога на дополнительный доход с нефтяных компаний и отменяет для них часть налоговых льгот.

"Татнефть" выразила удивление в связи с намерением отменить льготу по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.

Газпром нефть Минфин Госдума Татнефть

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