Депутаты предложили зачислять НДФЛ не по месту работы, а по месту жительства граждан

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в отзыве на проект трехлетнего бюджета предложил начислять НДФЛ не по месту основной работы, а по месту проживания граждан, что поможет бюджетам муниципалитетов. Отзыв опубликован в думской базе.

Поскольку сейчас доходы от НДФЛ зачисляются по месту основной работы граждан, эти деньги "поступают в основном в бюджеты крупных промышленно-развитых городов, в которых работает значительная часть жителей сельских поселений и малых городов, а не в бюджеты муниципалитетов проживания граждан", говорится в отзыве. Однако эти налогоплательщики получают необходимые жизненно важные общественные услуги именно по месту жительства, обратили внимание депутаты. Они считают, что действующий порядок зачисления поступлений от НДФЛ значительно сокращает доходную базу бюджетов сельских поселений и малых городов и не стимулирует их социально-экономическое развитие.

"С учетом того, что НДФЛ - самый крупный налоговый доход для местных бюджетов, можно с большой долей уверенности сказать, что развитие малых муниципалитетов без изменения порядка зачисления НДФЛ (не по месту основной работы, а по месту жительства граждан) невозможно", - пишут авторы отзыва.

Сейчас в региональный бюджет поступают отчисления в размере 85% от НДФЛ, оставшиеся 15% региональные власти могут направить в бюджет городских поселений (10%) и муниципального района (5%). В платежных документах плательщики должны указывать код той территории, в чей бюджет должен быть перечислен налог. Таким образом, сумма налога, исчисленная и удержанная организацией у физического лица, уплачивается в бюджет по месту учета организации.

Депутаты также предложили рассмотреть вопрос о передаче местным бюджетам 1 - 1,5% ставки налога на прибыль организаций. "Данная мера позволила бы компенсировать выпадающие доходы бюджетов городов от изменения порядка уплаты НДФЛ", - считают в комитете.

Также в отзыве есть предложение ввести местные сборы на добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципальных образований, ввести торговый сбор во всех городских округах и муниципальных районах, сбор за право использования участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, за право размещения мусорных полигонов и объектов мусоропереработки, сбор за использование местной символики.

Кроме того, комитет предлагает повысить с 55 до 80% норматив отчисления в бюджеты муниципальных районов платы за негативное воздействие на окружающую среду.

"Принятие указанных мер позволило бы улучшить финансовое положение муниципальных образований, а органы местного самоуправления при этом смогли бы иметь реальные источники доходов для формирования бюджетов развития", - отмечают в комитете.