Отмена льгот при добыче и экспорте сверхвязкой нефти даст бюджету 96,9 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Принятый Госдумой в среду пакет законопроектов о реформе налога на добавленный доход (НДД), который включает в себя отмену льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и таможенным пошлинам на экспорт сверхвязкой нефти, даст бюджету РФ в 2021 году 96,9 млрд рублей, следует из проекта трехлетнего бюджета РФ.

Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Отмена льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти на участках недр с вязкостью более 200 мПа/с (в пластовых условиях) даст 77,87 млрд рублей. Отмена пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на сверхвязкую нефть - 18,99 млрд рублей.