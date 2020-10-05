Следствие опровергло сообщения о допросе сына Фургала

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО опровергло информацию о допросе сына экс-губернатора Сергея Фургала.

"Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В течение дня в социальных сетях распространялась информация о задержании Антона Фургала, он несколько часов не выходил на связь.

Сын бывшего губернатора регулярно освещает события, связанные с уголовным делом отца, на своей странице в социальных сетях. Он также дает интервью.

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.