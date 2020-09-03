Фургал пожаловался на угрозы следствия

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Сергей Фургал заявил в Басманном суде, что следствие на него давит, чтобы получить признательные показания, и добивается заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

По его словам, ему угрожали привлечь к уголовной ответственности его бывшую жену и приемную дочь по статье об особо крупном мошенничестве и отправить их обеих в СИЗО "Лефортово", где уже находится он сам. Происходящее с ним Фургал расценивает как "психологическое давление".

Басманный суд рассматривает просьбу следствия продлить экс-губернатору арест до 9 декабря.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, переведен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Он вины не признает и считает свое преследование политическим.

В СК еще в июле говорили, что чиновнику вменяют заказ убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области. Показания на него дали другие фигуранты этих дел, арестованные в 2019 году.

В конце августа выяснилось, что следствие два месяца не могло формально обвинить Фургала по делу об убийстве Зори, поскольку 15 лет назад следователь прокуратуры вынес постановление о его непричастности к этому делу. 31 августа Мосгорсуд отменил это постановление, и обвинение было предъявлено.

Следствие считает, что с Зорей Фургал долго конфликтовал за недвижимость, его помощник Булатов был убит, поскольку заподозрил причастность Фургала к убийству Зори, а покушение на Смольского связано с конкуренцией в сфере сбора металлолома.