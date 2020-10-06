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Зеленский счел необходимым диалог с Путиным

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без общения с президентом России Владимиром Путиным никогда не удастся прекратить войну в Донбассе и вернуть все украинские территории.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - сказал президент в интервью европейскому изданию Politico Europe, опубликованному во вторник.

Зеленский отметил, что освобождение за время его президентства 140 удерживаемых лиц никогда бы не произошло, если бы у него не было диалога с Путиным.

"Только в Нормандском формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - отметил он.

Зеленский сожалеет, что отдельные СМИ делают все для срыва диалога, даже в рамках Нормандского формата или Минского процесса.

"Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат, к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский Владимир Путин Украина

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