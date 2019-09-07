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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

В СБУ назвали поездки Медведчука в Россию "его собственной PR-инициативой"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не был привлечен к процессу обмена удерживаемых граждан между Украиной и РФ, в Россию он ездил самостоятельно, утверждает глава СБУ Иван Баканов.

В блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, был ли привлечен Медведчук к переговорному процессу по обмену, глава СБУ сказал: "Нет, все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой".

Он также заявил, что включение Владимира Цемаха, который в голландской прокуратуре имеет статус свидетеля по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17, в список на обмен удерживаемых между Украиной и РФ, свидетельствует о причастности России к катастрофе МН17, его невыдача означала бы прекращение переговоров по обмену.

Баканов подчеркнул, что глава государства принял продуманное и взвешенное решение, "поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".

По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел ранее в субботу в формате "35 на 35".

Украина Виктор Медведчук

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