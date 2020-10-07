Адвокат физика Луканина пожаловался на недопуск в "Лефортово"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Защита томского физика Александра Луканина, арестованного по обвинению в госизмене, пожаловалась в Генпрокуратуру, Лефортовский суд и начальству Следственного управления ФСБ на фактический недопуск к подзащитному. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мыльцын. Луканин содержится в "Лефортово".

По словам Мыльцына, жалобы были поданы 5 октября. Сейчас в "Лефортово" нельзя попасть только по удостоверению и ордеру адвоката, как указывает Уголовно-процессуальный кодекс, но требуется также разрешение от следователя.

Следователь до сих пор не дал адвокату разрешения посетить Луканина. В СУ ФСБ защите сообщили, что "постараются найти какую-нибудь информацию" в течение суток, добавил Мыльцын.

О задержании физиика источник "Интерфакса" узнал 1 октября. По его сведению, ученого заподозрили в передаче российских технологий другому государству, возможно, Китаю.

5 октября Томский областной суд подтвердил, что один из районных судов Томска арестовал Луканина до 29 ноября по подозрению в госизмене.

После задержания Луканина и обысков родные, адвокаты и журналисты несколько дней не знали, где он. Позднее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили его в "Лефортово".