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Задержанного томского ученого Луканина нашли в СИЗО "Лефортово"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы установили местонахождение Александра Луканина - ученого из Томска, задержанного на этой неделе, сообщила в воскресенье член ОНК Марина Литвинович.

"Нашли там (в "Лефортово" - ИФ) Луканина Александра Александровича - 65-летнего ученого-физика из Томска, арестованного по обвинению в госизмене", - написала она в фейсбуке.

По словам Литвинович, члены ОНК попросили Луканина выйти к ним, "но он отказался, сказав сотруднику СИЗО, что "до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет".

"Я думаю, он не знает, что такое ОНК, поэтому опасается общаться в условиях несвободы с неизвестными ему людьми", - резюмировала она.

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О задержании Луканина стало известно 1 октября. Информированный источник говорил "Интерфаксу", что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья". По некоторым данным, речь может идти о Китае.

В течение нескольких дней после задержания и обысков местонахождение Луканина было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам.

Александр Луканин Томск ОНК Лефортово

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