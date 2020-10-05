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Томскому физику Луканину вменили госизмену

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ученый Александр Луканин арестован по подозрению в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Томского областного суда.

"1 октября Кировским районный судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему научному сотруднику Луканину, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, ученого арестовали до 29 ноября с содержанием в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее сообщалось, что Луканину инкриминируют попытку передачи за рубеж российских технологий. Ряд СМИ сообщали, что ученого арестовали 30 сентября.

О задержании Луканина стало известно на минувшей неделе. Информированный источник сказал "Интерфаксу", что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья". По некоторым данным, речь может идти о Китае.

В течение нескольких дней после задержания и обысков местонахождение Луканина было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили Луканина в СИЗО "Лефортово".

Александр Луканин Томск

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