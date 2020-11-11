Лефортовский суд арестовал подозреваемого в госизмене Дмитрия Федоткина

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы арестовал до 10 января гражданина России Дмитрия Федоткина, задержанного по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Фабула расследования и кто такой Дмитрий Федоткин - неизвестно, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Статья о госизмене предполагает передачу гражданином России иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, либо совершение иных действий, направленных против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей. Она предусматривет до 20 лет лишения свободы.