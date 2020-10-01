Томского физика заподозрили в попытке передать за рубеж технологии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Томске задержали физика Александра Луканина по подозрению в попытке незаконно передать другому государству российские технологии, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"О разглашении гостайны речи не идет", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Луканин в разные годы сотрудничал с Томский политехническим университетом и институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, участвовал в научных конференциях.

Научными интересами ученого являются источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.

30 сентября о задержании Луканина сообщили СМИ и телеграм-каналы. По данным телеграм-канала Tomskpolit, ученого якобы заподозрили в разглашении гостайны. Друг Луканина и его бывшая жена сообщили "МБХ медиа" о задержании ученого и о том, что у него дома провели обыск сотрудники московского управления ФСБ.