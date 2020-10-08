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Пятно загрязнения акватории на Камчатке достигает 100 метров в ширину

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) провели аэросъемку полосы загрязнения в районе прибрежных акваторий от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная на Камчатке. Ширина пятна достигает 100 метров от берега, оно постепенно смещается на юг к Курильской гряде, сообщила пресс-служба вуза.

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"Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды", - сказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что во время облета удалось примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы. Загрязнение визуально отличается от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Пятно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега и имеет четкие границы, не распадается.

"Предположительно именно оно (загрязнения веществом неизвестного происхождения - ИФ) могло привести к массовой гибели гидробионтов", - говорится в сообщении.

Ученые взяли пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов в бухте Опасной. Полученные образцы в четверг направлены во Владивосток для изучения. На месте отрабатываются различные версии экологического бедствия.

В ближайших планах специалистов - организация морской экспедиции вдоль всего юго-восточного побережья Камчатки.

"В течение нескольких дней специалисты будут детально исследовать состояние океана с привлечением водолазов и специального оборудования. Это позволит собрать разнообразный биоматериал для комплексного анализа", - отмечается в сообщении.

Ученые проводили облет совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Экологическая катастрофа на Камчатке

В конце сентября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а на коже появлялось раздражение. Местные жители писали в соцсетях о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил, что от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже пострадали более 200 человек. По официальным данным регионального минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в качестве наиболее вероятных причинн экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Камчатский край Камчатка

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