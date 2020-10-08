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Послов Франции и ФРГ пригласят в МИД РФ из-за дела историка Дмитриева

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Послы Германии и Франции будут приглашены в МИД РФ после их высказываний по делу историка Юрия Дмитриева, Москва рассматривает это как вмешательство в свои внутренние дела, заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы рассматриваем германо-французский демарш как акт вмешательства во внутренние дела РФ и попытку поставить под сомнение решение независимых российских судебных инстанций. Хотели бы также указать на необоснованность подачи Берлином и Парижем приговора Дмитриева исключительно через призму его прежней правозащитной деятельности (...), она здесь абсолютно ни при чем, его заслуги в деле изучения политических репрессий в СССР никем не ставятся под сомнение", - сказала она на брифинге, подчеркнув, что вопрос с осуждением Дмитриева лежит исключительно в уголовно-правовой плоскости.

Захарова продолжила: "В этой связи мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвиненного в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные. (...) В ближайшее время мы пригласим в МИД нашей страны, на Смоленскую площадь представителей посольств этих стран, будут отправлены приглашения послам тех государств, которые высказывают подобные неуместные тезисы, говоря о том, что дело носит якобы политизированный характер".

Дело историка Дмитриева

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

29 сентября Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву, увеличив срок наказания с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья - суд отправил на пересмотр.

Дмитриев вины не признает. В случае, если бы приговор не был изменен, он мог бы выйти на свободу уже этой осенью.

Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов сообщил, что организация намерена подать жалобу в ЕСПЧ на данное решение. В ЕС высказывали мнение, что преследование Дмитриева вызвано его правозащитной деятельностью.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном Бору.

Мария Захарова МИД РФ Германия Франция Юрий Дмитриев Карелия

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