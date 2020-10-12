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Суд перенес на ноябрь рассмотрение иска к "Норникелю" на 148 млрд рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отложил на 24 ноября предварительное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании с АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель) 148 млрд рублей ущерба от майской аварии на норильской ТЭЦ-3.

Авария на ТЭЦ в Норильске

12 октября суд решил, что потребуется перерыв для предоставления дополнительных материалов, а также для решения вопроса об участии третьих лиц, в частности страховщика, рассказал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Енисейское управление Росприроднадзора 10 сентября подало к НТЭК иск о возмещении вреда окружающей среде в размере 147,78 млрд рублей. "Норникель" тогда назвал иск преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах были завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не была проведена. До того компания выражала надежду на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме, после завершения ликвидационных работ.

В октябре НТЭК представила в Красноярский арбитраж собственную оценку ущерба окружающей среде от аварии - 21,4 млрд рублей. Различия в оценках компания объяснила применением разных методик. В НТЭК считают, что Росприроднадзор применил неоправданно завышенный коэффициента длительности негативного воздействия вредных веществ на водоемы и завысил объем нефтепродуктов, попавших в воду. Компания также подчеркнула, что начала устранять последствия аварии незамедлительно, в первый же день.

В Росприроднадзоре с ее оценкой не согласились.

В конце сентября о претензиях к "Норникелю" заявило Росрыболовство. По оценке подведомственного ему Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), ущерб водным ресурсам из-за аварии составил 40 млрд рублей, а еще 3,6 млрд рублей компания должна будет выплатить в виде штрафа.

29 мая мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" просели бетонные опоры под резервуаром с соляркой, и в почву и реки попали более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 12 октября 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
НТЭК Норникель Арбитраж Красноярского края Норильск ТЭЦ-3 Росприроднадзор

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