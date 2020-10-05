"Норникель" оценил вред природе из-за аварии в Норильске в 21,4 млрд руб.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Дочка" "Норникеля" АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания") представила в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в размере 147,8 млрд рублей в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска, говорится в сообщении "Норникеля".

"По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд руб.", - следует из пресс-релиза.

Этот расчет компания выполнила по поручению суда, пояснили в "Норникеле".

"НТЭК не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента, но подчеркивает, что с первых минут аварии действовала максимально оперативно и добросовестно, и делала все возможное для минимизации негативных последствий для окружающей среды", - отметил "Норникель".

По мнению структуры "Норникеля", Росприроднадзор при определении размера вреда водным объектам и почве допустил серьезное отступление от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики.

Наиболее принципиальные расхождения, по оценке НТЭК, состоят в применении неоправданно завышенного коэффициента длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, а также в существенном завышении объема нефтепродуктов, попавших в водные объекты.

Росприроднадзор применил коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном 5, который применяется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий, говорится в сообщении.

Росприроднадзор обосновывает это тем, что последствия инцидента не были устранены в течение 500 часов. Однако положения методики исчисления вреда водным объектам и сложившаяся правоприменительная практика однозначно определяют расчет коэффициента по времени начала работ по ликвидации аварии, а не по времени их завершения. Этот коэффициент призван стимулировать к скорейшему принятию мер по ликвидации аварии и носит "штрафной" характер в случае непринятия таких мер, заявил "Норникель".

Разные оценки объема топлива

НТЭК начала устранять последствия аварии незамедлительно, в первый же день. Таким образом, в рассматриваемой ситуации коэффициент Кдл подлежит применению в размере 1,1, считает компания.

Стороны также расходятся в оценке объема попавшего в воду дизтоплива. По мнению НТЭК, Росприроднадзор завершил свои исследования по подсчету попавших в воду нефтепродуктов слишком рано (29 июня 2020 г), до окончания работ по сбору нефтепродуктов, в результате при расчете был существенно завышен объем топлива, попавшего в воду - 19,1 тыс. т. Работы по сбору нефтепродуктов не завершены до сих пор. По оценкам НТЭК, основанных на актуальных экспертных данных, объем попавшего в водные объекты дизельного топлива составил около 14,3 тыс. т.

Затраты "Норникеля" на ликвидацию последствий

Затраты "Норникеля" на ликвидацию последствий аварии составили уже около 12 млрд рублей (изначально оценивались в 10 млрд рублей) и компания обращает внимание, что имеет право на зачет этих средств в сумме ущерба.

"Норникель" добровольно и добросовестно продолжает финансировать все необходимые расходы. По предварительным расчетам общая сумма затрат по состоянию на сегодняшний день составляет около 12 млрд руб. При определении размера вреда окружающей среде затраты на ликвидацию последствий должны быть учтены", - говорится в пресс-релизе.

Арбитражный суд Красноярского края начнет рассмотрение иска Енисейского управления Росприроднадзора 12 октября. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова планировала лично выступить в суде.

Ранее "Норникель" рассчитывал на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме, после завершения ликвидационных работ. Добиться компромисса "Норникель" рассчитывал в рамках совместной с Росприроднадзором рабочей группы, созданной согласно приказу Минприроды.

При этом "Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования.

В конце сентября о претензиях к "Норникелю" заявил другой регулятор - Росрыболовство. По оценке подведомственного ему Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ущерб водным ресурсам из-за аварии на норильской ТЭЦ составляет 40 млрд рублей (более $500 млн - деньги пойдут на воспроизводство мальков в пострадавших водоемах Таймыра), еще 3,6 млрд рублей компания должна выплатить в виде штрафа.