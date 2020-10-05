Росприроднадзор счел заниженной озвученную "Норникелем" сумму ущерба от аварии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Озвученная "Норникелем" сумма ущерба от аварии в разы меньше, чем называли самые лояльно настроенные к компании экологи, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

"Мы рады, что "Норильский Никель" наконец объявил хоть какую-то сумму, которую готов заплатить за нанесенный ущерб. На примере Норильска мы теперь понимаем, на что может рассчитывать государство, по мнению нарушителя. Озвученная сумма в разы меньше, чем об этом говорили самые лояльно настроенные к компании экологи. Обращаю внимание, что компания еще ничего не погасила и не внесла даже рубля", - сказала она.

"Экологии нанесен колоссальный урон. Это вовсе не инцидент, а полноценная авария на объекте, в результате которой нефтепродукты попали в водный объект", - отмечает Радионова.

"Наши расчеты представлены в суд и отражены в исковом заявлении. Мы рассчитывали сумму нанесенного ущерба, руководствуясь исключительно замерами и результатами анализов, произведенных службой", - подчеркивает она.

Ранее "дочка" "Норникеля" АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания") представила в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в размере 147,8 млрд руб. в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска.

По оценке НТЭК, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд руб.

"НТЭК не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента, но подчеркивает, что с первых минут аварии действовала максимально оперативно и добросовестно, и делала все возможное для минимизации негативных последствий для окружающей среды", - отметил "Норникель".

Разночтения в подсчетах

По мнению структуры "Норникеля", Росприроднадзор при определении размера вреда водным объектам и почве допустил серьезное отступление от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики.

Наиболее принципиальные расхождения, по оценке НТЭК, состоят в применении неоправданно завышенного коэффициента длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, а также в существенном завышении объема нефтепродуктов, попавших в водные объекты.

Росприроднадзор применил коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном пяти, который применяется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий, говорится в сообщении.

Росприроднадзор обосновывает это тем, что последствия инцидента не были устранены в течение 500 часов. Однако положения методики исчисления вреда водным объектам и сложившаяся правоприменительная практика однозначно определяют расчет коэффициента по времени начала работ по ликвидации аварии, а не по времени их завершения. Этот коэффициент призван стимулировать к скорейшему принятию мер по ликвидации аварии и носит "штрафной" характер в случае непринятия таких мер, заявил "Норникель".

НТЭК заявляет, что начала устранять последствия аварии незамедлительно, в первый же день. Таким образом, в рассматриваемой ситуации коэффициент Кдл подлежит применению в размере 1,1, считает компания.

Стороны также расходятся в оценке объема попавшего в воду топлива. По мнению НТЭК, Росприроднадзор завершил свои исследования по подсчету попавших в воду нефтепродуктов слишком рано (29 июня 2020 г), до окончания работ по сбору нефтепродуктов, в результате при расчете был существенно завышен объем топлива, попавшего в воду - 19,1 тыс. т. Работы по сбору нефтепродуктов не завершены до сих пор. По оценкам НТЭК, основанным на актуальных экспертных данных, объем попавшего в водные объекты дизельного топлива составил около 14,3 тыс. т.

Затраты "Норникеля" на ликвидацию последствий аварии составили уже около 12 млрд рублей (изначально оценивались в 10 млрд рублей) и компания обращает внимание, что имеет право на зачет этих средств в сумме ущерба.

"Норникель" добровольно и добросовестно продолжает финансировать все необходимые расходы. По предварительным расчетам общая сумма затрат по состоянию на сегодняшний день составляет около 12 млрд руб. При определении размера вреда окружающей среде затраты на ликвидацию последствий должны быть учтены", - говорится в пресс-релизе.

Арбитражный суд Красноярского края начнет рассмотрение иска Енисейского управления Росприроднадзора 12 октября. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова планировала лично выступить в суде.

Ранее "Норникель" рассчитывал на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме, после завершения ликвидационных работ. Добиться компромисса "Норникель" рассчитывал в рамках совместной с Росприроднадзором рабочей группы, созданной согласно приказу Минприроды.

При этом "Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования.

В конце сентября о претензиях к "Норникелю" заявил другой регулятор - Росрыболовство. По оценке подведомственного ему Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ущерб водным ресурсам из-за аварии на норильской ТЭЦ составляет 40 млрд рублей (более $500 млн - деньги пойдут на воспроизводство мальков в пострадавших водоемах Таймыра), еще 3,6 млрд рублей компания должна выплатить в виде штрафа.