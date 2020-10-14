Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 38 129 806+328 280

"Норникель" обсудит переход с дизеля на другое резервное топливо

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ГМК "Норникель" рассмотрит возможность перехода с дизеля на другие виды резервного топлива на своих энергетических объектах, сообщил старший вице-президент ГМК Николай Уткин журналистам в среду.

"Может, тот же самый газ. (. . .) Условно говоря, вместо одной трубы будет две трубы. Если вдруг что-то произойдет с одним носителем передачи газа, второй будет как резервный", - предположил он.

Уткин также отметил, что компания ведет работу по оптимизации топливных хозяйств: "Мы уже сократили 50% резервуарного парка, оптимизировав его, в том числе за счет организации круглогодичного завоза топлива, а не только в сезон (летнюю навигацию - ИФ), как раньше, из-за чего мы вынуждены были держать большое количество баков и цистерн. Плюс, провели обследование всех остальных баков, провели ремонт. Большая работа делается с точки зрения новых проектов, усовершенствованных в части автоматизации хозяйства, нового обвалования".

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, НТЭК - в 21,4 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

10
Хроника 29 мая – 14 октября 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель

Новости по теме

Новости

ФМБА разработало новое лекарство от коронавируса

Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

В РФ начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Пандемия коронавируса

Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии

Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии
Экономический кризис

Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на "Яндекс" и "ВКонтакте"

Росгвардия заявила, что нижегородский стрелок законно владел оружием

Что произошло за день: вторник, 13 октября

Стрелок из Нижегородской области получил разрешение на оружие без медосмотра

Пандемия коронавируса

Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');