"Норникель" обсудит переход с дизеля на другое резервное топливо

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ГМК "Норникель" рассмотрит возможность перехода с дизеля на другие виды резервного топлива на своих энергетических объектах, сообщил старший вице-президент ГМК Николай Уткин журналистам в среду.

"Может, тот же самый газ. (. . .) Условно говоря, вместо одной трубы будет две трубы. Если вдруг что-то произойдет с одним носителем передачи газа, второй будет как резервный", - предположил он.

Уткин также отметил, что компания ведет работу по оптимизации топливных хозяйств: "Мы уже сократили 50% резервуарного парка, оптимизировав его, в том числе за счет организации круглогодичного завоза топлива, а не только в сезон (летнюю навигацию - ИФ), как раньше, из-за чего мы вынуждены были держать большое количество баков и цистерн. Плюс, провели обследование всех остальных баков, провели ремонт. Большая работа делается с точки зрения новых проектов, усовершенствованных в части автоматизации хозяйства, нового обвалования".

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, НТЭК - в 21,4 млрд рублей.