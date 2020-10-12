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Прокуратура обжаловала решение об УДО националиста Дацика

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Ленинградской области обжаловала решение Тосненского городского суда, который разрешил освободить условно-досрочно националиста Вячеслава Дацика ("Рыжий Тарзан"), осужденного за попытку незаконно пересечь границу. Жалоба на это решение поступила 9 октября, следует из картотеки суда.

Тосненский суд ранее в октябре согласился выпустить Дацика по УДО.

8 июня Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин были приговорены к году лишения свободы за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией по реке, на лодке. Их задержали в декабре 2019 года.

Жена Дацика Виктория утверждала, что пересечь границу хотел Вечкин, а ее муж только помогал ему выбраться из России и через Нарву "показывал ему направление", но "лодку унесло и прибило к эстонской стороне".

Участник боев без правил в супертяжелом весе Дацик был не раз судим. В 2007 году суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение по делу о серии разбоев. Летом 2010 года Дацик был переведен в психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал в Норвегию. После экстрадиции на родину "Рыжего Тарзана" осудили на 5 лет тюремного заключения. Освободившись в 2016 году, Дацик вернулся домой, в город Сланцы Ленинградской области.

Вячеслав Дацик Дмитрий Вечкин Ленинградская область Тосненский суд

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