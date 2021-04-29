Экс-глава штаба Навального получил 2,5 года за репост клипа Rammstein

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Архангельске Андрей Боровиков приговорен к реальному сроку заключения за распространение порнографии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Ломоносовском районном суде в четверг.

Боровикову назначили 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет).

29 сентября 2020 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Боровикова по делу об изготовлении и распространении порнографии. У оппозиционера изъяли технику. На допросе он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. После допроса с него взяли подписку о невыезде.

Боровиков сообщал "Интерфаксу", что причиной возбуждения дела стал клип Pussy группы Rammstein, который оппозиционер разместил на своей странице в социальной сети в 2014 году.

По словам Боровикова, обвинение строится на показаниях волонтера штаба Александра Дурынина. Он же, по словам обвиняемого, задавал наводящие вопросы для дачи Боровиковым признательных показаний. Комментарием правоохранительных органов по этому вопросу "Интерфакс" не располагает.

Дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ было возбуждено 16 марта этого года в отношении "неустановленного лица".

Прокуратура просила для него 3 года колонии.

В сентябре 2019 года суд в Архангельске приговорил Боровикова к 400 часам обязательных работ по "дадинской статье" (статья 212.1 УК РФ - неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий). Он также был оштрафован на 4 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипе Децла "Легалайз".

Боровиков был координатором штаба Навального до осени 2020 года. В настоящее время штабом руководит Елизавета Бычкова.