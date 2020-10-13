Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Истощенного младенца перевели в гастроэнтерологическое отделение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полугодовалая девочка из Карпинска, которую мать прятала дома в шкафу, переведена из отделения реанимации детской больницы Екатеринбурга в гастроэнтерологическое отделение, сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

"Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе", - добавил он.

Об обнаружении истощенного младенца, мать которого скрывала его рождение и говорила, что ребенок умер, стало известно 9 октября. Девочку нашли случайные гости женщины.

Ребенка экстренно госпитализировали, и затем вертолетом доставили в ОДКБ№1 Екатеринбурга.

Предполагаемую мать поместили в больницу для психологического обследования: в полиции не исключают, что ее действия могут объясняться послеродовой депрессией.

В ее отношении полиция возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а СКР - об истязании.

Карпинск Свердловская область Екатеринбург Минздрав Константин Шестаков СКР МВД

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова не увидела смысла в блокировании экономики из-за COVID-19

В России установлен новый суточный рекорд заражения коронавирусом

В России установлен новый суточный рекорд заражения коронавирусом

Трое силовиков погибли в перестрелке с боевиками в Грозном

Экологическая катастрофа на Камчатке

Мертвых морских животных выбросило на другое побережье Камчатки

ГИБДД разъяснила, за какие действия на переходах не надо штрафовать водителей

ГИБДД разъяснила, за какие действия на переходах не надо штрафовать водителей

Число ликвидированных в Грозном боевиков выросло до четырех

Титов придумал, как спасти кальянные от закрытия

Экономический кризис

Через полгода пандемии россияне ждут роста расходов на ЖКХ, еду и интернет

Что случилось этой ночью: вторник, 13 октября

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');