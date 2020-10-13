Истощенного младенца перевели в гастроэнтерологическое отделение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полугодовалая девочка из Карпинска, которую мать прятала дома в шкафу, переведена из отделения реанимации детской больницы Екатеринбурга в гастроэнтерологическое отделение, сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

"Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе", - добавил он.

Об обнаружении истощенного младенца, мать которого скрывала его рождение и говорила, что ребенок умер, стало известно 9 октября. Девочку нашли случайные гости женщины.

Ребенка экстренно госпитализировали, и затем вертолетом доставили в ОДКБ№1 Екатеринбурга.

Предполагаемую мать поместили в больницу для психологического обследования: в полиции не исключают, что ее действия могут объясняться послеродовой депрессией.

В ее отношении полиция возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а СКР - об истязании.