Изъятого у жительницы Карпинска истощенного младенца выпишут из реанимации

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Врачи назвали стабильным состояние полугодовалой девочки, которую мать прятала в шкафу и которую изъяли из семьи в Карпинске и доставили в ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Вероятно, скорое ее смогут выписать из реанимации в одно из педиатрических отделений.

"Пока идет утренний осмотр. Все хорошо, у нее положительная динамика. Состояние стабильное", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков. После утреннего осмотра ведомство может получит больше информации.

"По состоянию на 11:00 12 октября девочка стабильна, кормится энтерально, в полном объеме усваивает молочную смесь. Достаточно положительно реагирует на окружающих. Режим сна и бодрствования у нее сохранен. В ближайшее время будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы", - написал Шестаков в фейсбуке.

9 октября стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении предполагаемой матери ребенка по статье 156 УК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Истощенную девочку нашли в квартире этой женщины случайные гости, они забрали девочку и вызвали полицию и скорую помощь. У женщины есть двое старших детей.

В связи с рождением третьего ребенка она в женской консультации не наблюдалась, ребенка не регистрировала, а знакомым сказала, что он умер, поэтому в полиции проверяют ее ли это дочь.

Женщину госпитализировали для психологического обследования.

В СК в ее отношении также возбудили уголовное дело по статье об истязании.