МВД проверит версию послеродовой депрессии у матери девочки, найденной в шкафу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Жительницу Карпинска, у которой дома в шкафу нашли истощенного младенца, поместили в больницу для обследования и проверки ее психологического состояния, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, она пока не может внятно объяснить, почему так поступила с ребенком. В рамках уголовного дела сотрудники полиции отрабатывают разные версии, в том числе послеродовую депрессию и шок от того, что женщина осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках.

Муж ушел от этой женщине в январе 2020 года, официально они не развелись, добавил Горелых.

Двое старших детей пары помещены в детский дом до окончания разбирательства, сказал представитель МВД. По данным детского омбудсмена Свердловской области Игоря Морокова, старших детей отдали под опеку близкому родственнику.

Мороков также рассказал, что младенца будут лечить в областной детской клинической больнице в Екатеринбурге, туда ее доставят бортом медицины катастроф.

Он также отметил, что уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова при необходимости готова помочь с переводом девочки в Москву на лечение.

9 октября стало известно, что в квартире жительницы Карпинска ее знакомые случайно нашли грудную девочку в шкафу. По данным регионального издания "Е1", женщина, у которой уже было двое детей, держала ребенка в шкафу полгода, а всем говорила, что он умер. Обнаружившие младенца женщины забрали его, вызвали скорую помощь и полицию.

По факту МВД возбудило уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка). СКР возбудил дело об истязании.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД сообщал "Интерфаксу", что подозреваемая в женской консультации в период беременности на учете не состояла, поэтому устанавливается, является ли она матерью истощенного ребенка.