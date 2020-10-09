Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
на 09.10В России 1 272 238+12 126В мире 36 515 563+359 337

МВД проверит версию послеродовой депрессии у матери девочки, найденной в шкафу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Жительницу Карпинска, у которой дома в шкафу нашли истощенного младенца, поместили в больницу для обследования и проверки ее психологического состояния, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, она пока не может внятно объяснить, почему так поступила с ребенком. В рамках уголовного дела сотрудники полиции отрабатывают разные версии, в том числе послеродовую депрессию и шок от того, что женщина осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках.

Муж ушел от этой женщине в январе 2020 года, официально они не развелись, добавил Горелых.

Двое старших детей пары помещены в детский дом до окончания разбирательства, сказал представитель МВД. По данным детского омбудсмена Свердловской области Игоря Морокова, старших детей отдали под опеку близкому родственнику.

Мороков также рассказал, что младенца будут лечить в областной детской клинической больнице в Екатеринбурге, туда ее доставят бортом медицины катастроф.

Он также отметил, что уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова при необходимости готова помочь с переводом девочки в Москву на лечение.

9 октября стало известно, что в квартире жительницы Карпинска ее знакомые случайно нашли грудную девочку в шкафу. По данным регионального издания "Е1", женщина, у которой уже было двое детей, держала ребенка в шкафу полгода, а всем говорила, что он умер. Обнаружившие младенца женщины забрали его, вызвали скорую помощь и полицию.

По факту МВД возбудило уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка). СКР возбудил дело об истязании.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД сообщал "Интерфаксу", что подозреваемая в женской консультации в период беременности на учете не состояла, поэтому устанавливается, является ли она матерью истощенного ребенка.

МВД СКР Свердловская область Карпинск Екатеринбург Анна Кузнецова Игорь Мороков

Новости по теме

Новости

Иностранная вакцина от гриппа появится в аптеках РФ до конца октября

Более 40 детей оказались в больнице Дагестана с признаками отравления

Более 40 детей оказались в больнице Дагестана с признаками отравления

"Единая Россия" предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

"Единая Россия" предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 12 тысяч

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 12 тысяч
Пандемия коронавируса

В Крыму число случаев COVID-19 за сутки впервые достигло 140

Экологическая катастрофа на Камчатке

Выросло число обращений к врачам после контакта с водой на Камчатке

Выросло число обращений к врачам после контакта с водой на Камчатке
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях 9 октября в Москве

Пандемия коронавируса

Ученые РФ разработали новый метод лечения тяжелых больных COVID-19

Ученые РФ разработали новый метод лечения тяжелых больных COVID-19

Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг

Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг

Попова назвала целесообразным перевод школьников на удаленку при выявлении в классе COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');