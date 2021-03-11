Мать уральской "девочки из шкафа" признана вменяемой

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость жительницы Карпинска, которая прятала грудную дочку в шкафу и морила ее голодом, сообщили в управлении СК по Свердловской области. По мнению психиатров, женщин отдавала себе отчет в том, что делала.

В начале октября 2020 младенца случайно нашли в шкафу знакомые подозреваемой, которые зашли к ней домой.

Следствие установило, что женщина родила девочку дома в апреле. Она испытывала к ребенку неприязнь и желала его смерти, поэтому лишила его надлежащего ухода.

"Выражалось это в том, что женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям", - говорится в пресс-релизе.

Девочка только случайно не умерла.

Ее матери вменяют покушение на убийство заведомо беспомощного ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК) и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением с ребенком (ст. 156 УК).

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Его пролечили в больнице в Екатеринбурге и передали в госучреждение.

Мать девочки находится на свободе под запретом определенных действий.