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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
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Роспотребнадзор счел безопасной очную учебу в школах большинства регионов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В большинстве регионов очная учеба в школах оказалась безопасной с точки зрения эпидемии COVID-19, переноса вируса из школ в семьи там не наблюдается, заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Пандемия коронавируса


Она отметила это, выступая на международной научно-практической конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" на площадке РАНХиГС. По ее оценке, решение не вводить дистанционную учебу с сентября себя оправдало.

"В значительной части субъектов Российской Федерации, в большинстве, практически во всех, у нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры и нет осложнений в семьях, - сказала чиновница. - Есть, к сожалению, если кто-то заражается, то в семье заражаются и приносят в школу, нежели наоборот. Это тоже уже доказано нашими учеными, статистические данные есть".

В России в августе отслеживают наличие вируса у здоровых школьников и студентов. По словам Поповой, оказалось, что среди них на 1 сентября было не более 2% носителей коронавируса "от общего количества исследованных в среднем по популяции". По респираторным вирусам всего 10% от исследованных оказались носителями различных форм.

"И мы понимали, что в этих эпидемических условиях мы можем организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит",- сказала Попова.

Также она отметила, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, Роспотребнадзор не видит смысла в блокировке экономики в целом или отдельных отраслей.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 5 октября ввел в городе в для всех школ двухнедельные каникулы из-за роста заболеваемости. С 9 октября школьникам заблокировали льготные транспортные карты. Также бесплатные проездные были заблокированы для лиц старше 65 лет, которым рекомендовано самоизолироваться.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус Москва Сергей Собянин

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