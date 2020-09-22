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Законопроект о Госсовете в Думу внесет Путин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о Госсовете практически готов, это большой документ, скоро он будет внесен в Госдуму, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Изменение Конституции

"Госсовет находится в сфере полномочий главы государства. В связи с этим законопроект будет внесен президентом", - уточнил сенатор.

В России Госсовет учрежден указом президента от 2000 года как совещательный орган при главе государства. На его площадке проходят консультации президента с главами регионов по особо важным вопросам.

Усилить роль Госсовета Владимир Путин предложил в послании Федеральному Собранию 15 января, чтобы "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне". Перераспределение властных полномочий он тогда предложил закрепить в Конституции.

5 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что готовится законопроект, который конкретизирует полномочия Госсовета и форматы его работы. В частности, он предположил, что в этот орган могут включить руководителей контрольных и надзорных органов, в том числе Счетной палаты и Генеральной прокуратуры.

Госсовет Владимир Путин Андрей Клишас Вячеслав Володин Конституция

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