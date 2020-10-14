Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на "Яндекс" и "ВКонтакте"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК, объединяет Mail.ru Group, "ВКонтакте", Ozon, Rambler, HeadHunter и др.) предложила распространить налоговый маневр в IT-отрасли на компании, оказывающие цифровые услуги - поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и так далее.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на резолюцию Российского интернет-форума РИФ-2020.

Авторы обращения указали, что на поддержку в рамках налогового маневра могут рассчитывать компании, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу софта. Под эти критерии не подпадают большинство интернет-компаний. Недоступность для них господдержки снизит их конкурентоспособность, в результате иностранные игроки смогут увеличить долю на российском рынке, считают в РАЭК.

В письме говорится, что поддержку не могут получить разработчики систем электронного документооборота ("Контур", "Диадок"), банковского и кассового софта ("Штрих-М", "Эвотор"), создатели CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами, например amoCRM), а также компании, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, "Яндекс.Такси", BlaBlaCar, "Ситимобил" и другие.

Ассоциация также предложила признать российским ПО, созданное в России компаниями с участием иностранных акционеров; установить единую ставку НДС на электронные услуги до 10% и распространить нулевую ставку НДС на программы для мобильных устройств; отсрочить предустановку отечественного софта на компьютеры, смартфоны и другие устройства до 2022 года.

Их предложения были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, заместителю руководителя аппарата правительства Леониду Левину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю ДИТ Москвы Эдуарду Лысенко, главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Замдиректора сервиса онлайн-объявлений Avito Татьяна Войтас назвала предложенные РАЭК меры своевременными и необходимыми для дальнейшего полноценного развития отрасли. Замгендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов также поддержал эти предложения. Представители "Яндекса" и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Закон о налоговом маневре для IT-отрасли с 2021 года был принят летом 2020 года. Он устанавливает для подпадающих под маневр российских компаний ставку по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Ставка страховых взносов для них будет снижена с 14% до 7,6%.

В сентябре министр Шадаев сказал, что до конца октября может быть представлен второй пакет мер поддержки отечественной IT-отрасли.